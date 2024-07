Prefeitura entrega ruas asfaltadas aos moradores do bairro Oliveira III

Os moradores do Bairro Oliveira III, que antes viviam na poeira e na lama, desfrutam de uma nova realidade. Agora, as famílias contam com pavimentação, drenagem e a Praça Bosque Caburé revitalizada.



Cesarina da Cruz Bezerra, de 65 anos, que mora há 20 anos na Rua João Ribeiro Guimarães, lembra das dificuldades enfrentadas no passado. “Vi todo o bairro se desenvolver, e o asfalto é a realização de um sonho. Esse era um pedido antigo e muitos gestores passaram sem realizar. Antes era um poeirão e agora temos qualidade de vida, calçadas feitas”, disse.

A revitalização da Praça Bosque Caburé também trouxe benefícios, incentivando a prática de esportes, promovendo o lazer e melhorando a segurança com a nova iluminação.

“Estamos há mais de 30 anos no bairro. Morávamos em outra casa na rua de trás, e aqui na Rua Antônio Vieira de Almeida estou há 14 anos. Era um pedido antigo e ouvimos muitas promessas”, relatou Thelma Martinez Lima. Ela e o marido, Edvaldo Ferreira Lima, moram na região há duas décadas.

Em janeiro deste ano, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, reuniu-se com os moradores do bairro para apresentar o projeto de pavimentação e drenagem de mais algumas ruas que haviam ficado fora do projeto inicial, herdado da gestão anterior. Ela informou que as ruas Fidelo Mariano de Almeida, no trecho entre a Rua José Garcia Lopes Filho até o Bosque Camburé, também seriam contempladas. O sistema de drenagem passa pelo Bosque e se interliga ao outro trecho da Rua Fidelo Mariano de Almeida.

Naquela ocasião, a prefeita afirmou aos residentes do Oliveira III que a obra seria entregue dentro do prazo, e assim foi feito. “Não fazemos obras para ficarem paradas. A gestão realiza tudo com planejamento, começo, meio e fim. Dessa forma, estivemos aqui e dissemos aos moradores que cumpriríamos o cronograma acordado e assim fizemos. O Oliveira III teve acréscimo de algumas ruas para serem asfaltadas e conseguimos contemplar essas vias do quadrilátero do bosque que não estavam no projeto inicial”, destacou a prefeita Adriane.

Obras



As obras de asfalto e drenagem contemplaram 32 ruas do Jardim Oliveira, 16 ruas dos bairros Jardim Oliveira 1 e 2, e outras 16 ruas no Jardim Oliveira 3, totalizando 12 km de pavimentação e 36 km de drenagem. As ruas do projeto estão 100% asfaltadas e as equipes seguem finalizando calçadas e meio-fio das vias.



"Empresas contratadas por um preço fixo começaram a pedir reajustes devido a essas altas, resultando em obras paralisadas e contratos suspensos ou judicializados. Cada caso teve que ser tratado individualmente, o que foi um grande desafio. Hoje, temos obras retomadas, relicitadas e ordenadas. Em Campo Grande, não houve realinhamento dos preços, e, mesmo diante desse problema que herdei, realizamos uma gestão séria e responsável. Como resultado, conseguimos retomar as obras, beneficiando a nossa população", concluiu a Prefeita.

