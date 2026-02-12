Menu
Prefeitura lança site para contribuintes saberem se o IPTU está acima da inflação; confira

A ação foi necessária por conta da decisão judicial emitida pelo TJMS

12 fevereiro 2026 - 14h51Brenda Assis
Valor do IPTU tem sido alvo de reclamação - Valor do IPTU tem sido alvo de reclamação -   (Divulgação)

A prefeitura de Campo Grande, por meio da Sefaz (Secretaria de Fazenda) lançou um site para ajudar os contribuintes a fazer o comparativo entre os valores do IPTU de 2025 e 2026.

A ação foi necessária por conta da decisão judicial emitida pelo TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), que determinou que a prefeitura refaça o cálculo do imposto de alguns contribuintes que ficaram com o valor acima da inflação de 5,32%.

Até que tudo seja recalculado, os campo-grandenses que tiveram o valor aumentado de maneira exponencial, não terão cobrança de juros e multa por atraso no pagamento. Hoje (12), vence mais uma parcela e o pagamento a vista.

O comparativo, para saber se seu imposto ficou dentro da média, é pegar o valor de 2025 no campo ‘’Valor de Avaliação’’ do ano de 2025. Pegue este valor e some com 5,32%. O resultado deve ser exatamente igual ao ‘’Valor de Avaliação’’ do IPTU de 2026. 

Para verificar o seu imposto, basta entrar no site: https://consultaiptu.campogrande.ms.gov.br/

