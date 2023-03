Procon MS suspende atividades de revenda irregular de gÃ¡s de cozinha na Capital

A equipe da Subsecretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS) realizou nesta sexta-feira (10) uma operação conjunta com a Decon/MS (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), no bairro Vila Palmira em Campo Grande. Segundo o Procon, a empresa C Soares Gás Ltda, estava exercendo atividade sem a autorização do órgão competente, a Agência Nacional de Petróleo (ANP).

Foram encontrados na empresa dez botijões vazios, contudo foi comunicado à fiscalização a existência de outras 48 unidades pertencentes à empresa em outro local, este na rua Pinto D’Agua, no Recanto dos Pássaros, denominada Recanto Comércio de GLP Ltda, onde foram encontradas 48 unidades, das quais 31 vazias e 17 contendo gás. Levantamento realizado constatou haver comercialização diária do produto.

Além das irregularidades encontradas com a venda do gás de cozinha, na empresa também havia à venda de vários recipientes com água e embalagens de carvão sem precificação. No estabelecimento também não foi encontrado o Código de Defesa do Consumidor para a consulta dos clientes, obrigatório no país

As atividades comerciais foram suspensas até que sejam resolvidas todas as irregularidades, e apresentadas comprovações na sede do Procon Estadual.

