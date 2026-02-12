Menu
Rede de água da Avenida Madrid é substituída por PVC

A obra integra plano que prevê intervenções em outras sete vias da Capital

12 fevereiro 2026 - 09h10Sarah Chaves
Obras na Rua MadridObras na Rua Madrid   (Divulgação/Águas Guariroba)

A substituição de 745,45 metros de rede de água na Avenida Madrid foi concluída nesta quarta-feira (11) pela Águas Guariroba, em Campo Grande. O serviço integrou o cronograma de troca de tubulações de amianto por PVC na rede de distribuição.

As equipes realizam a reposição asfáltica no último trecho da via. A próxima etapa será na Rua Alagoas, com início previsto para sexta-feira (13). O planejamento inclui ainda intervenções nas ruas Pedro Celestino, 1º de Maio, Paraíba, Goiás, Portugal, Paraguai e Aguiar Pereira de Souza ao longo do ano.

Segundo a concessionária, mais de 99% da rede de amianto da Capital já foi substituída por PVC. De um total superior a 4,5 mil quilômetros de rede, restam 34 quilômetros, o equivalente a menos de 1%.

Até o fim do ano, a previsão é substituir cerca de 7 mil metros de tubulação em Campo Grande.

Morador da Avenida Madrid há 20 anos, Hermínio Ferraz comentou a obra. “Eu acho ótimo, uma maravilha. Agora, a gente sabe que a tubulação é novinha e a água chega com mais qualidade”, afirmou.

