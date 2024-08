Resgatadas de incêndios no Pantanal, onças 'Miranda' e 'Antã' seguem em recuperação

As onças-pintadas 'Miranda' e 'Antã' estão no processo de recuperação de saúde, após serem resgatadas dos incêndios florestais que atingiram a região do Pantanal, em Mato Grosso do Sul. A primeira foi ajudada na quarta-feira (14), enquanto a segunda recebeu auxílio no sábado (17).

Os dois felinos estavam feridos, debilitados e com as patas queimadas. Nas duas ocasiões, houve uma força-tarefa para conseguir resgatar os animais, envolvendo esforços do Gretap (Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal), da PMA (Polícia Militar Ambiental) e de outras equipes.

O caso que requer maior atenção dos veterinários é o do macho Antã, que nesta tarde de segunda-feira (19) passou por exames para avaliar seu estado de saúde.

Miranda sofreu ferimentos de segundo grau nas quatro patas, enquanto as queimaduras de Antã são de terceiro grau, também nas quatro patas. O macho ainda apresenta comprometimento pulmonar, explicando sua maior debilidade em comparação à primeira onça.

O tratamento inicial envolve a aplicação de pomadas especiais para queimaduras nas patas dos animais, além de sessões de ozonioterapia e laser no intuito de melhorar e agilizar a cicatrização dos ferimentos.

Além das duas onças-pintadas, o espaço também abriga atualmente um veado e uma anta, ambos filhotes, resgatados do fogo na região entre Bodoquena e Bonito - já fora do perímetro pantaneiro, mas onde o pilar de preservação se mantém da mesma forma.

