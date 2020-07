Saiba como funcionará o transporte coletivo no sábado e domingo

O transporte coletivo de Campo Grande irá operar com 11 linhas nos sábados e domingos até as 21h20, para funcionários dos serviços essenciais .

A operação será com a frota da operação Covid19, que já opera desde o momento que foi decretado calamidade pública em março, sendo apenas para uso de funcionários de serviços essenciais.

“A frota não vai ter alteração vai continuar a operação do início da pandemia. São 11 linhas que foram estabelecidas para atendimento prioritário exclusivo para os trabalhadores em serviços essenciais, quem é do serviço essencial que já usa o transporte no domingo vai ter no sábado a mesma operação”, confirmou o presidente do Consórcio Guaicurus, João Rezende.

João Rezende ainda ressalta que a medida vai de encontro ao decreto nº 14.380, que estabele no período de 18 a 31 de julho, a paralisação, aos sábados e domingos, de todas as atividades econômicas e sociais não essenciais no âmbito do Município de Campo Grande. “É uma alteração bem impactante, é exclusivamente para pessoas extremamente necessitadas de deslocamento, essa imposição da Prefeitura é exatamente para que as pessoas só saiam de casa para serviços essenciais”, afirmou Rezende.

Veja quais são as linhas da frota Operação Covid19 que circulam no sábado e domingo:

050 - Hospitais / Centro

129 - Aero Rancho / Região

130 - Moreninhas / Região

232 - Mata do Jacinto / Região

240 - Santa Luzia / Região

327 - Santa Emília / Região

328 - Coophavila / Região

413 - Indubrasil / Região

420 - Júlio de Castilho / Região

523 - Maria Aparecida Pedrossian / Região

525 - Itamaracá / Região

Para embarcar será necessária a identificação do passageiro que trabalha em área de serviços essenciais através de Crachá funcional – Carteira Profissional ou declaração da empresa, que poderá ser exigida pelo motorista condutor / Fiscalização / Guarda Municipal.

