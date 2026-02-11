Servidores municipais podem ficar mais um ano sem aumento em Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande ainda não definiu se concederá reajuste salarial aos servidores municipais em 2026. Durante coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (11), o secretário municipal de Fazenda, Isaac Araújo, afirmou que a administração registrou queda na arrecadação nos primeiros meses do ano, o que exige cautela nas decisões financeiras.

A declaração foi dada após questionamento sobre a possibilidade de os servidores ficarem, pelo quinto ano consecutivo, sem aumento salarial. Segundo o secretário, apesar do cenário de arrecadação mais fraco, há indicativos de que os salários serão pagos normalmente.

“A princípio, os salários não vão ser prejudicados nesses primeiros meses. Até em cima da decisão da Câmara ontem, que trouxe mais claridade à situação, nós temos evidências de que vamos pagar os salários nas datas previstas”, afirmou.

Sobre reajuste, Isaac Araújo disse que o tema será discutido ao longo do ano, dentro das negociações específicas com cada categoria. “Quanto ao aumento, a gente vai estudar durante o ano. Tem as datas-base, a discussão de cada categoria e, quando chegar o momento, a gente discute isso”, completou.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também