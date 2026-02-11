Três aeroportos de MS são beneficiados com investimentos do Governo Federal

Os aeroportos de Campo Grande, Ponta Porã e Corumbá receberão um aporte financeiro do Governo Federal para dar continuidade de ampliação e modernização dos espaços.

O anúncio foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na manhã desta quarta-feira, dia 11, onde foi informado que um pacote de R$ 4,6 bilhões também devem beneficiar mais 8 aeroportos do país.

Entre eles estão: Congonhas (SP), Santarém (PA), Marabá (PA), Carajás (PA), Altamira (PA), Uberlândia (MG), Uberaba (MG) e Montes Claros (MG), conforme divulgado pelo Palácio do Planalto.

A estimativa do governo federal é que, durante a implantação do projeto, financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), sejam gerados mais de dois mil empregos diretos e indiretos.

Em nota, o Ministério de Portos e Aeroportos informou que a proposta é elevar a capacidade operacional aeroportuária, em especial, do aeroporto de Congonhas, que passará de uma capacidade de 29 milhões para mais de 40 milhões de passageiros ao ano.

“Os investimentos também contemplam terminais nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pará, conectando áreas produtivas do interior a grandes centros”, completou o ministério.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também