Veja o que 'abre e fecha' no feriado do Dia da Consciência Negra em Campo Grande

Pela primeira vez o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, é feriado em todo o território nacional. A data, que marca a morte do líder quilombola Zumbi dos Palmares, vai alterar o funcionamento de órgãos públicos e agências bancárias em Campo Grande. Confira o que abre e fecha em Campo Grande:

Supermercados

Os mercados de Campo Grande poderão abrir normalmente e garantirem a concessão da respectiva folga compensatória aos trabalhadores. As informações são da AMAS (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados).

Shoppings

Pátio Central Shopping: funciona em horário especial, das 9h às 16h;

Shopping Campo Grande: vai funcionar normalmente, das 10h às 22h;

Shopping Norte e Sul: vai funcionar normalmente, das 10h às 22h;

Shopping Bosque dos Ipês: vai funcionar normalmente, das 10h às 22h.

Comércio

Segundo a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL-CG), o comércio da capital poderá funcionar normalmente, sendo decisão do empresário decidir se quer ou não abrir as portas.

Camelódromo

O camelódromo estará fechado nesta quarta-feira (20). O atendimento será retornado na quinta-feira (21) das 8h às 18h.

Bancos

As agências bancárias não funcionarão durante o feriado. O pagamento de contas, boletos e resolução de outros serviços devem ser realizados através dos aplicativos das empresas.

Parque das Nações Indígenas

O parque abrirá normalmente durante o feriado, das 6h às 22h.

Bioparque Pantanal

O maior aquário de água doce do mundo estará aberto em horário especial, das 8h30 às 14h30, com última entrada às 13h30. Com a entrada gratuita, a visita deve ser agendada pelo site oficial do aquário.

Correios

No Dia da Consciência Negra, não haverá atendimento nas agências dos Correios. O serviço será retomado na quinta-feira (21).

A CAC (Central de Atendimento dos Correios) estará disponível com a Atendente Virtual dos Correios nos seguintes canais: site dos Correios, na página do Fale Conosco ou números 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100.

Poder Judiciário

No TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) não haverá expediente em suas unidades na quarta-feira (20). Na ocasião, o atendimento ocorrerá apenas em regime de plantão.

