VÍDEO: Valesca Popuzuda chega a Campo Grande para show do Carnanval

A cantora Valesca Popozuada chegou a Campo Grande debaixo de chuva nesta sexta-feira (13). A funkeira abre a agenda de eventos do Carnaval na Capital.
Bem humorada, Valesca compartilhou o momento nas redes sociais, através do storys do Instagram. “É chuva no quengo mesmo! Mato Grosso do Sul é assim ó, chapeuzinho pra todo mundo”, comentou ao falar do guarda-chuva dado pelas equipes do aeroporto aos viajantes.
Na legenda, ela disse estar animada para o show de hoje a noite. “Campo Grande, não há chuva que apague o fogo que eu estou hoje! Cheguei!”.
Ela se apresenta no bloco LGBT ''Farofolia'', a partir das 19h desta sexta-feira. O evento também conta com a apresentação da ''Miss Tacacá''.
