Alerta máximo! Onda de calor pode causar mortes e Campo Grande quebra recorde

A dois dias do fim do inverno, uma extrema onda de calor se instalou em Mato Grosso do Sul, provocando um aumento desenfreado das temperaturas máximas e o risco de exposição ao sol, além de causar doenças na pele, pode também provocar a morte. A Defesa Civil emitiu um alerta nesta quinta-feira (21) indicando que as temperaturas em Campo Grande podem chegar aos 40°C no próximo domingo.

A capital sul-mato-grossense, por exemplo, quebrou o recorde de temperatura nesta quarta-feira (20), quando registrou exatos 36°C, conforme informado pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Porém, a preocupação é que de hoje até o próximo domingo, as temperaturas subam ainda mais, chegando aos 40°C.

Outro ponto de preocupação por parte da meteorologia é a sensação térmica, que deve ficar ainda mais alta com a onda de calor. A mudança climática é em virtude da atuação de um bloqueio atmosférico que impede a chegada de frentes frias e até formação de nuvens de chuva, proporcionando um aumento nas temperaturas, ficando até 5°C acima da média.

O Inmet reforçou mais uma vez o seu alerta, classificando a situação como 'grande perigo' para a saúde da população. O comunicado começou no dia 18 de setembro, quando houve os primeiros indícios de aumento na temperatura e a situação seguirá vigente até o domingo (24). Contudo, diante das baixas expectativas de mudança em relação ao clima, a meteorologia deve estender o alerta.

O Climatempo vai além em sua explicação, afirmando que o pico da onda de calor deve começar no final de semana, quando as máximas promete superar a casa dos 40°C em algumas cidades, seja de Mato Grosso do Sul ou estados como Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Goiás e até Tocantins.

A situação coincide com a mudança de estação. O inverno se encerra no sábado (23), às 2h50, pelo horário de Mato Grosso do Sul, dando início a primavera, que se estende até o final de dezembro.

"O primeiro fim de semana da primavera será marcado por calor excepcional no Brasil. Teremos temperaturas muito acima do que seria normal para esta época do ano ou mesmo para os padrões de calor intenso", diz a nota do site.

Deixe seu Comentário

Leia Também