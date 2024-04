Mato Grosso do Sul encara máximas de 36°C nesta quinta-feira

A quinta-feira (25) promete ser bastante quente em Mato Grosso do Sul, diante da onda de calor que eleva as temperaturas máximas, deixando-as acima da média.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece o tempo seco e inibe a formação de nuvens e chuva em grande escala.

“O tempo seco requer atenção em relação a umidade relativa do ar, por isso, recomenda-se beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia”, orienta o órgão.

Os termômetros em Campo Grande marcam 22°C inicialmente e chegam aos 34°C nos horários mais quentes. Em Dourados a mínima é de 21°C e a máxima de 35°C. Nas regiões Cone-Sul e Leste, Iguatemi e Anaurilândia amanhecem com 21°C e atingem 34°C e 35°C, respectivamente.

No Bolsão, Paranaíba tem mínima de 20°C e máxima de 34°C, já Três Lagoas apresenta variação entre 20°C e 35°C. Coxim, na região Norte, registra 19°C pela manhã e 35°C no período da tarde.

As regiões Pantanal e Sudoeste apresentam as temperaturas máximas mais altas desta quinta, chegando aos 36°C. Além disso, a mínima em Aquidauana é de 22°C, enquanto Corumbá e Porto Murtinho iniciam o dia com 26°C.

