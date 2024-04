Semana começa com bastante calor e sem previsão de chuva para Campo Grande

Após uma aparição bem rápida, a frente fria deixou Mato Grosso do Sul e consequentemente, as temperaturas voltam a ficar altas neste início de semana. Para essa segunda-feira (22), por exemplo, as máximas devem superar a casa dos 34°C em algumas cidades.

Outro ponto detalhado pela meteorologia é, que, apesar das pancadas de chuva de forma isolada durante boa parte do domingo, a tendência é que não ocorra aguaceiro em nenhum momento do dia.

Segundo o Climatempo, Campo Grande deve ter sol, poucas nuvens durante o período da tarde e não chove. A mínima é de 23°C com máxima chegando aos 32°C.

Na região do Bolsão, Três Lagoas e Paranaíba, terão mínimas de 24°C e máxima de 34°C com o sol aparecendo o dia todo, noite de tempo aberto e sem nuvens.

Em Corumbá, a máxima deve chegar aos 34°C com a expectativa de que possa ocorrer pancadas de chuvas ao longo da tarde. Contudo, a noite, o tempo volta a ficar aberto e calor.

