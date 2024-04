Será que dá para fritar ovo no asfalto? MS enfrenta nova onda de calor esta semana

O Brasil deverá passar nos próximos dias pela quarta onda de calor desde o início do ano. De acordo com a previsão do Climatempo, as altas temperaturas deverão prevalecer até o dia 2 de maio, atuando principalmente nos estados da região centro-sul do país.

Todo o estado de Mato Grosso do Sul, algumas partes de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Paraná poderão ver as temperaturas subirem cerca de 5°C a cima da média. Em outras áreas, a temperatura deverá ficar entre 3 e 5 graus acima da média.

Segundo o Climatempo, uma área de alta pressão na média atmosfera deve ganhar força sobre as áreas do Mato Grosso do Sul e Paraná, com migração para regiões do Sudeste nos próximos dias.

O sistema deve estacionar na região centro-sul, formando uma espécie de bloqueio atmosférico para a chegada de frentes frias no Centro-Oeste e Sudeste do país e mantendo o ar seco e quente.

Além de dias quentes, as madrugadas tendem a ficar abafadas em Mato Grosso do Sul, Paraná e oeste de São Paulo, por conta do escoamento do ar quente na virada de abril a maio.

Fora a onda de calor, o estado tem alertas ativos para umidade relativa do ar abaixo dos 30%. A OMS (Organização Mundial da Saúde) estabelece como ideal a umidade entre 50% e 60%.

