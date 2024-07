Após 49 dias sem 'água', Capital "vê" chuva nesta segunda-feira

Com mais de um mês sem sinal de chuva em Campo Grande, a situação parece que mudou nesta segunda-feira (8), quando moradores viram o clima fechar e a chuva começar, no entanto, a garoa não foi o suficiente para colocar fim ao período de estiagem que atinge a Capital.

Ao JD1, o meteorologista Natálio Abraão explicou a situação da Capital, que passa por um período de estiagem que já dura 49 dias, em que não houve nenhum registro de chuva, e detalha que, apesar da garoa de hoje, ela não teve volume o suficiente para colocar fim à seca na Cidade Morena.

Segundo Natálio, a chuva de hoje foi de apenas 2,1mm, abaixo dos 5mm necessários para que seja considerada uma chuva que realmente possa pôr fim à estiagem na Cidade Morena.

