Calor de 39°C deve 'castigar' sul-mato-grossenses nesta quarta-feira

O tempo seco e quente deve predominar mais uma vez em Mato Grosso do Sul, e ainda as altas temperaturas devem castigar a população nesta quarta-feira (8).

Este cenário com predomínio de sol e variação de nebulosidade ocorre devido atuação de alta pressão atmosférica, que favorece o tempo mais quente.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS) mesmo com este tempo quente, podem ocorrer chuvas em diferentes regiões do Estado, inclusive com possibilidade de tempestade acompanhada de raios de forma pontual em algumas cidades.

Em Campo Grande a máxima será de 34°C, com mínima de 23°C. Já na região do Pantanal, em Corumbá, a mínima fica em 26°C e a máxima de 33°C. Dourados pode chegar a 39°C, com mínima de 21°C. Na região de fronteira, em Ponta Porã, a máxima será de 38°C, com mínima de 23°C.

Os maiores acumulados de chuva são previstos para as regiões centro-norte, pantaneira, nordeste e leste. As altas temperaturas e o tempo seco podem gerar baixos valores da umidade relativa do ar.

