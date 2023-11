Calor intenso faz temperaturas chegarem aos 42°C nesta terça em MS

Mato Grosso do Sul mais uma vez encara uma onda extrema de calor e nesta terça-feira (7), os termômetros podem marcar temperaturas acima dos 40°C, podendo chegar até mesmo os 42°C.

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica tempo firme, com predomínio de sol e variação de nebulosidade. A umidade relativa do ar também fica em alerta, pois pode ficar em 10%.

Campo Grande registra temperaturas entre 20°C e 37°C. Em Dourados, a mínima é de 17°C e a máxima é de 36°C. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã apresenta mínima de 19°C e máxima de 35°C. Em Anaurilândia, na região Leste, os termômetros marcam 17°C inicialmente e atingem 35°C ao longo do dia.

Na região do Bolsão, Três Lagoas tem mínima de 19°C e máxima de 37°C, enquanto Paranaíba apresenta variação entre 18°C e 35°C. No Norte, Coxim amanhece aos 21°C e chega aos 40°C no período da tarde.

Corumbá e Aquidauana, na região pantaneira, atingem a máxima de 40°C ao longo do dia, mas suas mínimas são de 26°C e 23°C, respectivamente.

Porto Murtinho, no Sudoeste do estado, é o município responsável pela maior temperatura desta terça-feira, com mínima de 24°C e máxima de 42°C.

Deixe seu Comentário

Leia Também