Calor intenso e tempo firme marcam o domingo em Mato Grosso do Sul

O domingo (29) será de tempo firme em Mato Grosso do Sul, com predomínio de sol e pouca nebulosidade em todo o estado. As temperaturas seguem elevadas, com sensação de calor intenso ao longo do dia.

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), em Campo Grande os termômetros variam entre 22°C e 33°C. Em Dourados, a mínima é de 21°C e a máxima chega a 37°C, uma das mais altas do estado.

Na região leste, Anaurilândia registra mínima de 22°C e pode alcançar 38°C. Já em Três Lagoas, a variação fica entre 21°C e 36°C, enquanto Paranaíba apresenta temperaturas entre 20°C e 33°C.

No norte, Coxim tem mínima de 21°C e máxima de 35°C, e Camapuã varia entre 21°C e 34°C. Na região pantaneira, Corumbá registra 25°C a 35°C, e Aquidauana, de 23°C a 35°C. No sudoeste, Porto Murtinho apresenta temperaturas entre 24°C e 36°C. Já no sul do estado, Ponta Porã varia de 21°C a 34°C, e Iguatemi, de 21°C a 36°C.

Apesar do tempo mais estável, não estão descartadas pancadas de chuva isoladas ao longo do dia, típicas do aquecimento. A umidade relativa do ar deve ficar entre 20% e 40%, exigindo atenção com hidratação. Os ventos atuam entre os quadrantes norte e leste, com velocidades entre 30 e 50 km/h, podendo ocorrer rajadas pontuais mais intensas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também