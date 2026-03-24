Mato Grosso do Sul deve sofrer com calor intenso e 'quase nada' de chuva nesta terÃ§a

A meteorologia deixou claro que as chuvas vão ocorrer de maneira irregular, ou seja, mal distribuída, contribuindo diretamente para o aumento das temperaturas e consequentemente do calor em Mato Grosso do Sul.

Nesta terça-feira, dia 24, por exemplo, a tendência é o tempo tenha sol e alguma variação de nebulosidade, mas mantendo o forte calor ao longo do dia.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), ao longo do período, o aquecimento diurno, aliado à disponibilidade de calor e umidade, favorece o aumento da nebulosidade e a ocorrência de chuvas, principalmente entre a tarde e noite.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 23°C e máximas podendo chegar a 37°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 25°C e máximas de 37°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 22°C e máxima de 37°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 24°C e a máxima deve chegar a 37°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 23°C e máxima de até 33°C.

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