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Clima

Possibilidade de chuva cresce nesta quarta com avanÃ§o de frente fria em MS

Temperaturas podem apresentar leve declÃ­nio com esse cenÃ¡rio

25 marÃ§o 2026 - 06h50Vinicius Costa
Tempo nublado e risco de chuva para Campo GrandeTempo nublado e risco de chuva para Campo Grande   (Luiz Vinicius)

O avanço de uma frente fria deve colaborar para aumentar a possibilidade de chuva durante essa quarta-feira, dia 25, em boa parte de Mato Grosso do Sul, mesmo em meio as altas temperaturas e o intenso calor nesta reta final de março.

Há tendência de aumento mais significativo das instabilidades, com previsão de acumulados mais expressivos, que podem superar os 30 a 40 mm em 24 horas.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as temperaturas máximas tendem a apresentar leve declínio ao longo do período, com valores que não devem ultrapassar 31°C a 32°C na maior parte do estado.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 21°C e máximas podendo chegar a 36°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 20°C e máximas de 35°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 20°C e máxima de 35°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 24°C e a máxima deve chegar a 35°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 22°C e máxima de até 33°C.

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