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Clima

Temperaturas seguem altas e calor se mantÃ©m intenso em MS nesta segunda

Campo Grande terÃ¡ mÃ­nima de 21Â°C e mÃ¡xima de atÃ© 34Â°C

30 marÃ§o 2026 - 06h50Vinicius Costa
Máxima é de 31°C em Campo GrandeMÃ¡xima Ã© de 31Â°C em Campo Grande   (Foto: Vinicius Costa)

O calor se mantém intenso e as temperaturas permanecem altas em Mato Grosso do Sul no começo desta semana, principalmente nesta segunda-feira, dia 30, com as máximas flertando com os 40°C.

A previsão indica tempo mais firme, com sol e pouca nebulosidade. Associado ao
calor intenso, a umidade relativa do ar deve apresentar índices baixos, variando entre 20% e 40%.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), apesar do cenário mais estável, não se descartam pancadas de chuva e tempestades isoladas, típicas do aquecimento diurno.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 21°C e máximas podendo chegar a 38°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 22°C e máximas de 38°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 20°C e máxima de 40°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 23°C e a máxima deve chegar a 40°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 21°C e máxima de até 34°C.

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