Sábado promete calor intenso e baixa umidade com até 40°C em MS

O sábado (28) em Mato Grosso do Sul será marcado por calor intenso e baixa umidade do ar, com predomínio de sol e poucas nuvens em grande parte do estado. As temperaturas seguem em elevação e podem alcançar até 40°C em regiões do Bolsão e Leste, como Três Lagoas e Paranaíba, que devem registrar os valores mais altos do dia.

Na capital, Campo Grande, a mínima ficará em torno de 22°C e a máxima pode chegar a 34°C. No Pantanal, cidades como Corumbá e Aquidauana terão máximas entre 33°C e 34°C, e há possibilidade de pancadas isoladas de chuva em pontos mais afastados.

O calor intenso vem acompanhado de baixa umidade relativa do ar, com índices entre 20% e 40%, exigindo atenção especial para crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios. Além disso, os ventos sopram entre o quadrante norte e leste, com velocidade de 30 a 50 km/h, podendo alcançar rajadas superiores a 50 km/h em pontos isolados.

Na região do Cone-Sul, cidades como Iguatemi registrarão máximas em torno de 35°C, enquanto no Grande Dourados os termômetros variam entre 23°C e 38°C. Apesar do cenário de tempo firme, não se descartam pancadas isoladas de chuva e tempestades rápidas durante o período da tarde, típicas do aquecimento diurno.

Confira o mapa abaixo:

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também