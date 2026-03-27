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Clima

Sexta-feira terÃ¡ mescla de sol forte e pancadas de chuva em Mato Grosso do Sul

Essas pancadas devem ocorrer de forma irregular e mal distribuÃ­da

27 marÃ§o 2026 - 06h50Vinicius Costa
Apesar de sol, Campo Grande pode ter chuvaApesar de sol, Campo Grande pode ter chuva   (Luiz Vinicius)

O clima em Mato Grosso do Sul promete viver duas situações distintas durante esta sexta-feira, dia 27, quando o sol volta a brilhar e forte em diversas regiões, mas com a possibilidade de pancadas de chuva.

Essas pancadas devem ocorrer de forma irregular e mal distribuída, com maior concentração em áreas isoladas do estado. Não se descartam episódios de chuva de intensidade moderada a forte.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a atuação da borda de um sistema de alta pressão atmosférica, aliada à disponibilidade de calor e umidade, favorece o aumento da nebulosidade e a ocorrência de pancadas de chuva, principalmente entre a tarde e à noite.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 20C e máximas podendo chegar a 33°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 22°C e máximas de 33°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 21°C e máxima de 34°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 23°C e a máxima deve chegar a 34°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 20°C e máxima de até 30°C.

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