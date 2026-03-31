Março se despede deixando clima quente e seco em Mato Grosso do Sul

O mês de março se encerra nesta terça-feira, dia 31, deixando um clima quente e seco para Mato Grosso do Sul. A meteorologia reforça para esse clima durante os próximos dias, que deve atingir a umidade relativa do ar.

Devido à atuação de um anticiclone centrado, esse sistema oferece condições meteorológicas estáveis, onde o sol predomina, a temperatura máxima sobe e há pouca variação de nebulosidade.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a umidade pode ficar entre 20% e 40% e as temperaturas máximas poderão variar entre 36°C e 38°C, a depender da região do estado.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 24°C e máximas podendo chegar a 36°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 22°C e máximas de 38°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 20°C e máxima de 36°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 23°C e a máxima deve chegar a 36°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 21°C e máxima de até 33°C.

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