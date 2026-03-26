Meteorologia mantÃ©m previsÃ£o de chuva para MS nesta quinta-feira

A meteorologia mantém a previsão de chuva para essa quinta-feira, dia 26, em Mato Grosso do Sul em decorrência da atuação de uma frente fria, causadora da instabilidade no clima.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as temperaturas máximas tendem a apresentar leve declínio ao longo do período, com valores que não devem ultrapassar 31°C a 32°C na maior parte do estado.

Há tendência de aumento mais significativo das instabilidades, com previsão de acumulados mais expressivos, que podem superar os 30 a 40 mm em 24 horas.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 21°C e máximas podendo chegar a 36°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 20°C e máximas de 35°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 20°C e máxima de 35°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 24°C e a máxima deve chegar a 35°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 22°C e máxima de até 33°C.

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