JD1TV - Chegou brava: Capital tem chuva de granizo na tarde desta quarta-feira

Após dias sofridos de clima seco, Campo Grande finalmente viu uma breve ‘pausa’ no calorão que assolava a cidade e diversas regiões registraram chuva nesta quarta-feira (9), com alguns moradores até mesmo presenciado a queda de granizo durante as “tempestades”.

Em vídeo enviado por leitor ao JD1, é possível ver a forte chuva que atingiu a região do Santa Dorotheia, com uma breve chuva, que apesar de durar apenas cinco minutos, foi forte e chegou até mesmo a vir acompanhada de granizo.

A chuva já estava prevista pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), e acontece devido a aproximação de uma frente fria que deve ajudar a romper o bloqueio atmosférico que atua sob o Estado.

Confira:

Your browser does not support HTML5 video.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também