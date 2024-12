Clima amanhece ameno, mas tempo deve ser quente em MS nesta segunda

O clima em boa parte de Mato Grosso do Sul amanheceu nesta segunda-feira (16), com temperaturas amenas em decorrência de uma frente fria que passou durante a semana. Mas engana-se que o tempo deve ficar 'agradável', pois o calor aparecerá ao longo do dia.

Porém, não se descarta a possibilidade de chuvas até o final do dia, conforme mostra a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Em Campo Grande, a manhã começou na casa dos 18°C, mas com o passar das horas, a máxima deve atingir 33°C. As nuvens devem aparecer mais para o final da tarde e existe a possibilidade de chuva isolada no período noturno.

Nas outras regiões do estado há probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada.

Em relação às temperaturas, são previstas mínimas entre 19-21°C e máximas entre 29-32°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 23-25°C e máximas entre 31-34°C

