Dia deve ser quente e seco em Mato Grosso do Sul nesta terça

A véspera de feriado será de muito sol e com variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. A terça-feira (19), tem ainda a possibilidade de chuvas isoladas que podem virar tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento em algumas localidades.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa situação meteorológica ocorre devido a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, aliado ao aquecimento diurno. Por outro lado, nas regiões nordeste, leste e sudeste, o tempo se mantém mais firme, com sol e variação de nebulosidade.

Por conta disso, é esperado que o calorão tome conta, com as temperaturas máximas chegando a 38°C, acompanhado do tempo seco, onde a umidade relativa do ar varia entre 20 e 40%. Em Campo Grande, mínimas entre 23 e 25°C e máximas entre 32 e 34°C.

Em relação às temperaturas, são previstas mínimas entre 22 e 24°C e máximas entre 29 e 37°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 23 e 26°C e máximas entre 31 e 34°C. Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 22 e 25°C e máximas entre 32 e 37°C.

Saiba Mais Clima Sol predomina, mas tempestades podem acontecer ainda nesta semana em MS

