Inmet emite alerta de chuvas intensas para MS

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) colocou todo Mato Grosso do Sul em alerta para condições climáticas adversas, com previsão de chuvas intensas, ventos fortes e descargas elétricas de hoje (1) até amanhã (2). Os alertas permanecem em vigor até as 10h desta segunda-feira, dividindo o Estado em dois níveis de gravidade: laranja e amarelo.

Na porção norte do Estado, que está sob alerta laranja, são esperadas chuvas entre 30 e 60 mm por hora ou acumulados de até 100 mm ao longo do dia. Os ventos podem variar entre 60 e 100 km/h, trazendo risco significativo de cortes de energia elétrica, quedas de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

No restante de MS, o alerta amarelo indica chuvas menos intensas, com volumes entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm/dia, e ventos de 40 a 60 km/h. Apesar de os riscos serem menores, ainda há possibilidade de alagamentos pontuais, quedas de galhos de árvores e descargas elétricas.

