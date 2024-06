Inverno mostra a cara e Capital terá 11°C na segunda-feira

O inverno começou há poucos dias, mas logo mostrou a sua cara para este ano, prometendo temperaturas baixas para Campo Grande, que na próxima segunda-feira, dia 1° de julho, deverá registrar mínimas de 11°C.

O tempo, inclusive, já mudou na capital sul-mato-grossense nesta quinta-feira (27) com a presença de neblina e um clima ameno.

Conforme o prognóstico dos sistemas meteorológicos, como Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) e Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o frio mais intenso será no interior, principalmente na região sul do Estado, onde a mínima de 6°C poderá atingir os municípios de Ponta Porã e Amambai, por exemplo.

Outro ponto detalhado pela meteorologia é que as chuvas retornaram, mas em menor escala nesse final de semana, colaborando para a diminuição das temperaturas e abrindo as portas de vez para o frio. O aguaceiro está previsto para as cidades que compõe a região oeste, centro e sul de Mato Grosso do Sul.

O inverno deverá ser menos chuvoso e promete ser mais seco que o normal. De acordo com o Cemtec, em sua previsão, explica que a tendência nessa estação é ter umidade relativa do ar entre 15% e 45% especialmente no Bolsão, no Pantanal e no centro-norte.

Essa mudança, que começa a partir desta quinta-feira, já havia sido anunciada pela meteorologia antes do início do inverno. Naquela oportunidade, o previsto era a passagem de uma massa de ar polar, formando uma frente fria para a reta final do mês.

Haverá períodos de baixas temperaturas também em julho e a previsão ainda traz detalhes de que a primeira semana de agosto também ficará bastante gelada.

