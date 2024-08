Pode tirar o casaco do armário! Frio chega em MS nesta quinta-feira

Após dias de calor intenso, o sul-mato-grossense pode dar uma folga para o ar-condicionado. Segundo previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), uma frente fria deve chegar em MS ainda nesta quinta-feira (8), derrubando as temperaturas em todo o Estado.

Já nesta quarta-feira (7), a mudança de clima deve ser sentida no Estado, com um aumento de aumento de nebulosidade, além da probabilidade de chuvas e tempestades além de queda acentuada nas temperaturas.

Segundo o órgão, temperaturas que variam entre 4ºC e 7ºC devem ser registradas no Estado sexta-feira (9) e sábado (10), com mínimas que podem chegar, pontualmente, abaixo dos 4ºC.

O frio não chegará desacompanhado em MS, e se espera também uma melhora nos índices de umidade relativa do ar com aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas em diversas regiões.

