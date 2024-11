Quarta amanhece fria, mas sol e calor devem voltar a tomar conta de MS ao longo do dia

O dia amanheceu gelado em Campo Grande e em outras cidades de Mato Grosso do Sul, devido a passagem de uma frente fria sobre o estado. Porém, a previsão não descarta o calorão, com muito sol e variação de nebulosidade nesta quarta-feira (13).

Conforme as informações do CEMTEC (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), pontualmente podem ocorrer chuvas mais intensas, e até mesmo tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões centro-norte, pantaneira e nordeste do estado.

Essa situação meteorológica ocorre devido a aproximação e o avanço de uma nova frente fria, aliado ao deslocamento de cavados. Além disso, a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica deverá favorecer a formação de instabilidades.

Confira as temperaturas no mapa:

