Corrida Sangue Bom chega à 9ª edição destacando a importância da doação

A Corrida Sangue Bom chega à sua 9ª edição no dia 31 de maio de 2026, reafirmando seu compromisso com a vida e a solidariedade. Este ano, o evento tem um significado ainda mais especial: marca os 10 anos do transplante de medula óssea do idealizador, Prof. Carlão, que teve sua vida transformada graças a um gesto de doação.

Com o lema "A vida recomeça. A corrida continua.", a iniciativa vai além do esporte e se consolida como uma mobilização social em prol da doação de sangue e medula óssea, impactando centenas de pessoas.

A largada será às 7h, na Vila Morena, no Parque dos Poderes, mesmo local das edições anteriores. As inscrições estão abertas pelo site kmaisclube.com.br.

Desde sua criação, a Corrida Sangue Bom se tornou um símbolo de esperança e engajamento. Em 2025, mais de 1.100 corredores participaram, e a expectativa para este ano é ainda maior.

O evento é promovido pelo Instituto Sangue Bom, com apoio de parceiros e voluntários. Além da corrida, a ação arrecada alimentos, dá início ao Junho Vermelho Sangue Bom, campanha de doação de sangue, e destina a renda para o Hospital do Câncer Alfredo Abrão e para o Hospital Nosso Lar.

