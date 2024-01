De conchinha: casal de onças é flagrado em "momento romântico" no Pantanal; Veja

"É o amor...". Duas onças-pintadas impressionaram com um momento fofo no Pantanal de Miranda, em Mato Grosso do Sul. A fêmea Fera e o macho Jafar foram registrados pelo fotógrafo de animais selvagens, Fábio Paschoal, trocando carícias enquanto deitam de "conchinha".

A situação rara impressionou o fotógrafo, já que o macho não costuma ser tão carinhoso com a fêmea durante o acasalamento. Fábio, que também é guia de safári, relatou que um casal de onças-pintadas costuma passar dias junto durante o período de acasalamento. Em alguns casos, ocorre até da fêmea se esconder por um tempo em cima das árvores, para descansar.

“Geralmente o acasalamento é mais agressivo, é mais bruto, com mordidas, rugidos, eles se mostram os dentes. É muito raro ver essa interação mais singela, mais carinhosa, mais fofinha, então, foi uma situação bem diferente de acompanhar”.

Fábio acompanha os animais na região da reserva Caiman, no Pantanal, e disse que o registro foi feito em outubro de 2023. Na época, Fera ainda cuidava de seu filhote, o Samba, e o macho Jafar havia chegado há pouco tempo na reserva, já assumindo a liderança pelo seu tamanho. "Uma das maiores onças que eu já vi", ressaltou.

Como havia engravidado há pouco tempo, a Fera não estava no cio, mas é comum desta espécie que as onças fêmeas copulem com o macho mesmo sem estar no período fértil, para evitar que ele mate o filhote.

"Os pesquisadores acreditam que ela faça isso pra evitar infanticídio. Quando tem um grupo de leões e um macho assume um novo bando, ele mata todos os filhotes pra fazer as leoas entrarem no cio pra copularem com ele. No caso da onça-pintada, ela copula com o macho, mesmo com o filhote, evitando assim que o macho mate o filhote pra fazer ela entrar no cio pra copular com ele", explicou o guia.

No entanto, não se sabe se o casal copulou realmente na ocasião, já que apenas a cena de carinho entre os dois foi presenciada pelo grupo que o fotógrafo estava. "Eles estavam bem carinhosos um com o outro. Mas a gente não viu copula, só viu essas carícias". *Com informações do portal G1.

