Dia do Vira-Lata: sem raça definida, mas cheios de amor para dar

O cachorro vira-lata tem seu charme, isso ninguém pode negar! Seja caramelo, preto, branco, ou malhado, esses animais estão por todo canto. As vezes, são até menosprezados por não terem uma raça definida, mas os cães vira-latas oferecem muito alegria e amor para quem decide conviver com eles. Neste dia 31 de julho, quando se é celebrado o Dia do Vira-Lata, o JD1 separou alguns animais que estão para adoção na Capital.

Os animais chamados de SRD (Sem Raça Definida), ou vira-lata, fazem parte do grupo de cães que não têm origem delimitada, com misturas de duas ou mais raças em sua linhagem. Por isso, esses cães podem apresentar características de tamanho e/ou pelugem diferentes. Assim também é com os hábitos desses pets que podem ser mais agitados ou mais calmos.

Independente disso, o animal de estimação pode trazer muita alegria e amor para a família. Com as ressalvas das bagunças que eles podem prover, é claro! Além disso, os vira-latas oferecem vantagens, isso porque eles se adaptam rápido e são boas companhias para crianças e idosos. Outras vantagens são que, por eles terem múltiplos cruzamentos, a genética costuma ser melhor e ter boas condições de saúde.

O JD1 traz opções para quem quer adotar filhotes, que estão disponíveis pelo CCZ (Coordenadoria de Controle Zoonoses) de Campo Grande. Veja abaixo:

Curiosidades sobre os animais SRD

Que eles são amados e populares no Brasil, todo mundo já sabe, né? Confira alguns fatos curiosos e importantes sobre a saúde e personalidade desses animais. Olha só:

Eles são mais resistentes às doenças genéticas: cães e gatos SRD vêm de uma mistura de genes e, quanto maior for, menor carga genética será herdada por eles. Assim, podem ser mais resistentes às doenças genéticas, mas isso não significa que são imunes a elas — nem as outras, portanto, consultas e vacinação são essenciais!

Apelido vem de uma realidade triste: o nome “vira-lata” foi dado devido ao comportamento desses animais nas ruas, onde costumam tomar ou virar latas de lixo para se alimentar e sobreviver;

Exclusividade no biotipo: as misturas das raças também influenciam na aparência física desses pets, fazendo com que cada um seja exclusivo;

Personalidade e contexto: assim como o físico, a personalidade também varia bastante de acordo com as raças envolvidas, porém, o contexto daquele animal também determinará seus comportamentos, viu? Cães e gatos abandonados ou que sofreram maus-tratos podem ficar traumatizados, assim como crescer ou ser acolhido por uma família amorosa impacta positivamente no jeito desses bichinhos.

E o mais importante: neste 'Dia do Vira-lata', dê muito amor e cuidado ao seu! <3

*O CCZ compartilha com frequência animais disponíveis para adoção, siga o perfil e fique sempre por dentro!

