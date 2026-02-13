Do clássico ao cult: 13 filmes para a sexta-feira 13

Sexta-feira (13) pede sofá, luz apagada e coração acelerado. Se você curte sustos psicológicos, assassinos mascarados, zumbis famintos ou clássicos que marcaram gerações, esta lista da Jovem Nerd reúne 13 filmes perfeitos para entrar no clima. Tem terror cult, slashers icônicos e produções recentes que vão deixar a noite bem mais intensa, escolha o seu e prepare a pipoca.

1. A Bruxa (2015)

Situado em uma fazenda no século 17, o filme acompanha uma família que mergulha em histeria religiosa após o desaparecimento do filho mais novo. A filha mais velha passa a ser acusada, enquanto forças sombrias parecem agir ao redor da propriedade.

Onde assistir: Netflix

2. Halloween (1978)

Quinze anos após assassinar a irmã, Michael Myers foge de um hospital psiquiátrico e retorna à sua cidade natal. Na noite de Halloween, ele inicia uma nova onda de terror, perseguindo adolescentes sem piedade.

Onde assistir: Telecine (via Amazon Prime Video)

3. Invasão Zumbi (2016)

Um vírus desconhecido se espalha rapidamente pela Coreia do Sul, transformando pessoas em zumbis. Dentro de um trem-bala rumo a Busan, passageiros lutam para sobreviver enquanto o caos toma conta dos vagões.

Onde assistir: Netflix

4. O Animal Cordial (2017)

O assalto a um restaurante desencadeia uma noite de violência crescente. Conflitos internos, tensão entre funcionários e o temperamento explosivo do dono transformam o local em palco de brutalidade.

Onde assistir: Globoplay

5. Fale Comigo (2022)

Um grupo de jovens descobre uma mão embalsamada capaz de invocar espíritos. O que começa como brincadeira vira obsessão, até que traumas do passado e forças sobrenaturais saem do controle.

Onde assistir: Netflix

6. Feriado Sangrento (2023)

Um ano após uma tragédia na Black Friday, uma pequena cidade passa a ser aterrorizada por um assassino mascarado. Vestido como um dos peregrinos fundadores da cidade, ele transforma o Dia de Ação de Graças em um massacre.

Onde assistir: Max

7. Alien (1979)

Ao investigar um sinal misterioso vindo de um asteroide, a tripulação de uma nave espacial encontra uma criatura alienígena letal. Presos no espaço, eles precisam enfrentar o predador que cresce e se torna cada vez mais mortal.

Onde assistir: Disney+

8. O Mal Que Nos Habita (2023)

Em uma vila isolada, dois irmãos descobrem um homem possuído prestes a espalhar o mal. Ao tentar impedir a propagação da entidade, desencadeiam uma espiral de violência incontrolável.

Onde assistir: Netflix

9. It - A Coisa (2017)

Na cidade de Derry, crianças começam a desaparecer. O responsável é Pennywise, uma entidade que assume a forma de um palhaço e se alimenta do medo de suas vítimas.

Onde assistir: Max

10. Premonição (2000)

Após ter a visão de um acidente aéreo, um jovem consegue sair do avião antes da explosão. Ele e outros sobreviventes logo percebem que escapar da morte pode ter consequências imprevisíveis.

Onde assistir: Max

11. A Hora do Pesadelo (1984)

Adolescentes começam a ter pesadelos com Freddy Krueger, um assassino que ataca enquanto suas vítimas dormem. A única forma de sobreviver é não cair no sono.

Onde assistir: Max

12. Maligno (2021)

Madison passa a ter visões de assassinatos brutais que acontecem exatamente como ela sonha. Ao investigar, descobre que o horror está ligado a uma entidade de seu passado.

Onde assistir: Max

13. Sexta-Feira 13 (1980)

Mesmo após uma morte misteriosa no passado, monitores decidem reabrir um acampamento em Crystal Lake. A decisão desencadeia uma sequência de assassinatos violentos na floresta.

Onde assistir: Max

