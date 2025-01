Gracyanne x Jabutis: quem come mais ovos por semana? Bioparque Pantanal respondeu

O assunto 'ovo' tem dado o que falar com a participação da musa fitness Gracyanne Barbosa no BBB 2025. Durante sua participação no reality, até um Ovômetro foi lançado para a contagem de ovos consumidos pela Campo-grandense. No entanto, será que tem alguém a altura da musa nessa disputa de quem come mais ovos por semana? Os jabutis do Bioparque Pantanal entraram na brincadeira.

A dúvida que não quer calar é: quantos ovos os nove jabutis do maior aquário de água doce do mundo comem por semana? É o mesmo tanto que Gracyanne? A resposta é não!

Nas redes sociais, a equipe do Bioparque brincou com a situação e compartilhou detalhes do Ovômetro dos jabutis. "O ovo, oferecido cozido e com casca, compõe a alimentação balanceada preparada pelos nossos zootecnistas. Os jabutis consomem 85% de suas dietas de vegetais folhosos, 10% de frutas e apenas 5% de proteínas, sendo o ovo de galinha", detalhou a zootecnista do Bioparque, Giovanna Stringhetta. Veja:

