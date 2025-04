Cachorro de rua é adotado, foge e anda 15 km de volta para lugar que companheira ficou

Para sempre ao seu lado? Essa é daquelas histórias que arranca uma lágrima e poderia facilmente virar um filme.

Um casal de cachorros vive pelas ruas de Campo Grande, para ser mais exato, no bairro Jardim Seminário. Moradores de um condomínio sempre avistaram eles próximos à uma construção na rua. Eles sempre estão juntos!

Recentemente a fêmea “chamou” pessoas que caminhavam por ali para mostrar uma surpresa: três filhotes. Em uma corrente do bem, moradoras do residencial se juntaram e abrigaram a mãe e os bebês, conforme uma delas contou à reportagem do JD1. E o macho? Bom, essa é aquela histórias de filme, lembra? Pois bem, quando as cuidadoras apareciam para alimentar os quatro (mãe e filhotes) a fêmea saía desesperada e voltava com o rabo abanando, pulando e olhando para trás como se dissesse: “olha quem eu trouxe”. É, ela trazia ele para se alimentar também.

Ainda conforme relatos, a corrente do bem conseguiu arrumar um lar para todos os bebês e todos eles já estão com suas novas famílias.

Além disso, elas contam que conseguiram castração para a fêmea, que até então ia para um abrigo, e o cachorro macho conseguiu um novo lar no bairro Iracy Coelho.

No entanto, para surpresa de todos que acompanhavam a história, após ser entregue à nova família, o cachorro fugiu. Fugiu e vagou cerca de 15 quilômetros de volta ao bairro Seminário atrás da companheira. Chegou cansado, com sede, fome, mas com o rabinho abanando quando viu sua amiga.

Diante disso, as moradoras que estão ajudando no caso agora se mobilizam para tentar encontrar uma adoção conjunta para os amigos caninos.

De acordo com as informações, eles devem ter em média 3/4 anos e a castração da fêmea já é garantida.

Que tal amor em dose dupla? Se tiver interesse, espaço e responsabilidade para recebê-los, entre em contato com (67) 98118-1767 ou (67) 99323-5131.

