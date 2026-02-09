Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 09/2/2026

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

Os relacionamentos recebem boas energias neste início de semana e você pode se entender melhor com os colegas. Tire proveito da sua habilidade de se relacionar melhor com todos à sua volta e direcione isso para o trabalho, assim tudo entra nos eixos sem grandes problemas. Essa vibe também contagia a vida pessoal e você tem tudo para emplacar um novo romance ou dar um passo mais sério com um ficante. A vida a dois também segue protegida e pode fechar esta segundona com chave de ouro!

Aquário

As amizades pedem mais cautela logo cedo, principalmente com assuntos envolvendo dinheiro. Depois, a Lua entra em seu inferno astral ainda pela manhã e avisa que, se confiar em seu sexto sentido, você pode encontrar a solução que vinha buscando para um assunto antigo. À tarde, dá para recuperar um prejuízo ou receber uma grana que estavam te devendo. Aleluia! É hora de diminuir o ritmo, ouvir o seu coração e repassar tudo o que aconteceu nos últimos tempos. Deixe a desconfiança de lado e aproveite para fazer algo mais romântico com quem ama. Um lance com alguém do passado tem tudo para movimentar a paquera. Que tal dar uma chance?



Peixes

Você começa o dia mais exigente e pode pintar atrito se as coisas não correrem da maneira que gostaria, Peixes. Mas logo a Lua entra em Capricórnio e deixa o astral mais leve, além de dar uma agitada nas amizades. Ajudar o próximo tem tudo para aquecer o seu coração. O domingo será perfeito para colocar a conversa em dia com os amigos e a turma pode até dar uma mãozinha na paquera e apresentar gente nova e interessante. Também há chance de se envolver em uma amizade com benefícios se tem encarado alguém próximo de uma maneira diferente. Tem compromisso? O diálogo e a diversão estão em alta e você tem tudo para se divertir mais com o par.

Áries

Domingou, mas as viagens e passeios pedem um pouco mais de panejamento logo cedo. Depois, com a Lua brilhando em Capricórnio, aproveite as boas energias para investir no que é importante na área pessoal e melhorar a sua imagem, Áries. Também vale planejar o futuro na área profissional e anotar as boas ideias para colocar em prática mais tarde. Sua popularidade tem tudo para crescer e você pode colecionar elogios hoje! Há chance de receber uma grana que não esperava à noite. Se está sonhando com um romance, use a sua popularidade para atrair novos contatinhos e arrasar na conquista. A dois, um astral sério ajuda a tornar o romance mais sólido.

Touro

Pela manhã, há sinal de treta nas amizades e você vai precisar de jogo de cintura para lidar numa boa com isso. Ainda bem que logo a Lua se muda para Capricórnio e promete muito pique neste domingo. Seu lado aventureiro fica mais forte e você pode topar um convite de última hora para se divertir sem pensar duas vezes, Touro. O desejo de cair na estrada, conhecer lugares novos ou visitar alguém querido anima seu coração. As amizades contam com boas energias mais tarde e alguém que foi apresentado por um amigo tem tudo para despertar seu interesse. Aposte no bom humor para animar o romance e curtir momentos mais leves e divertidos.

Gêmeos

A convivência com o pessoal mais próximo pode ter alguns atritos logo cedo, mas depois as coisas melhoram com a entrada da Lua em Capricórnio. Tudo indica que novidades e mudanças de última hora, seja em casa ou em outras áreas, vão exigir jogo de cintura para se adaptar e tirar o máximo de cada oportunidade. Vale deixar a agenda livre para encaixar um compromisso com os amigos. O desejo de finalizar um ciclo e abrir espaço para novas experiências também cresce. Tem compromisso? A paixão pega fogo e esquenta a intimidade com quem ama. Sua sensualidade fica mais intensa e você não terá dificuldade para seduzir e envolver quem deseja.

Câncer

A saúde pode precisar de alguns cuidado extras logo cedo, Câncer, especialmente se andou exagerando na diversão nos últimos dias. Depois, os relacionamentos ganham destaque e recebem vibes maravigolds. Cortesia da Lua, que também favorece o entrosamento com pessoas que tenham afinidades com você. Pra fechar o fim de semana com chave de ouro, deixe o isolamento bem longe e busque a companhia de quem é importante em sua vida. O importante é deixar a solidão de lado! O romance fica protegido e, com bom humor e descontração, vocês dois podem se divertir muito hoje. Já a paquera promete novidades e pode se envolver com alguém de fora.

Leão

A Lua entra em Capricórnio pela manhã e avisa que assuntos envolvendo obrigações ou trabalho podem ocupar a sua atenção hoje, Leão. Vale encarar as tarefas com muita seriedade, mesmo que seja apenas para dar conta de algumas coisas em casa. Seu lado mais responsável também será uma ajuda e tanto na hora de cuidar da saúde. Mas você tem tudo para sair ganhando se abandonar os maus hábitos e prestar mais atenção aos sinais que o seu corpo envia. Paquera com alguém que faz parte do seu dia a dia pode trazer uma boa surpresa, mesmo que ande mais devagar. Pode pintar briga com o par logo cedo, mas depois as coisas entram nos eixos.

Virgem

Há sinal de tensão com a família logo cedo, mas com a entrada da Lua em seu paraíso astral ainda pela manhã, tudo deve andar com mais facilidade ao longo do dia. Os relacionamentos contam com um brilho especial e você não terá dificuldade para encantar qualquer um que cruzar o seu caminho. A sorte também deve sorrir para o seu lado e há chances de se dar bem em jogo, sorteio, rifa ou aposta! A convivência com os filhos ou com pessoas mais jovens tem tudo para animar o seu coração. Pode se preparar para fazer o maior sucesso na paquera! Seu charme tá on e ninguém vai resistir à sua investida. Programa surpresa ou viagem com o par tem tudo para ser perfeito.

Libra

Domingou, bebê, mas talvez seja preciso uma atenção extra se tem planos para um passeio logo cedo. Ainda bem que o astral melhora rapidinho e os assuntos envolvendo a família ou o seu lar contam com ótimas energias. É um bom momento para fazer algumas mudanças em casa ou nos cuidados com a saúde. Se não está nos planos mexer nos móveis ou dar aquela renovada no seu lar, reserve um tempo para jogar fora o que não usa e liberar espaço para as boas energias. A companhia da família tem tudo para deixar o coração quentinho. A vontade de cuidar do mozão promete crescer, assim como a cumplicidade entre vocês dois. Mas a paquera anda devagar.



Escorpião

Domingou, Escorpião, mas as finanças pedem mais atenção logo cedo porque há risco de exagerar nas compras. Mas logo a Lua entra em Capricórnio, protegendo o contato com as pessoas mais próximas, além de facilitar novas amizades. Dar uma volta por aí e arejar as ideias pode ser um programa perfeito para relaxar e recarregar as baterias antes de começar mais um semana puxada. Você tem tudo para se destacar nas redes sociais também, o que deve animar as coisas na paquera, e pode até se apaixonar à primeira vista. Olhe bem à sua volta pra não perder uma boa oportunidade! No romance, o astral mais leve tem tudo para blindar seu relacionamento.

Sagitário

A semana começa com ótimas energias para as finanças, Sagita, e você pode encontrar boas oportunidades de melhorar a sua renda. O astral será mais do que favorável para correr atrás do que deseja e até adquirir algo que estava sonhando há algum tempo. Tarefas que podem ser feitas em casa ou com a colaboração da família tendem a se desenrolar melhor e, de quebra, também prometem melhorar os seus lucros. Mercúrio destaca seu lado comunicativo à noite e promete animar as coisas se ainda está no time dos solteiros. Sua possessividade pode crescer se já tem compromisso, mas um bom papo ajuda a colocar tudo em ordem com o par.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também