Momento mãe e filho: onça e filhote espantam calor brincando em rio no Pantanal; veja

Uma mamãe onça-pintada e seu filhote foram flagrados em um momento de pura diversão, brincando nas águas de um lago no Pantanal, na região do Porto Jofre, em Mato Grosso. O registro foi feito pelo agrônomo, agente de viagens e guia de turismo, Paulo Boute.

Nas imagens é possível ver a mãe onça entrando no lago, enquanto seu filhote, cheio de energia e curiosidade, explora o ambiente e brinca com a água.

Durante o banho, o filhote pula e provoca a mãe, que parece paciente e entra na brincadeira. Assista:

Dia da Onça-Pintada

No próximo dia 29, é celebrado o Dia Internacional da Onça-Pintada. A data foi instituída em 2018 e desde então, novembro se tornou o mês de celebração do felino que reina no Pantanal, promovendo a reflexão sobre a importância do animal para o ecossistema.

Conhecida por vários nomes em diferentes regiões, como jaguar, jaguaretê, pintada, pinima e pixuna, a população do maior felino das Américas permanece ameaçada.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também