Museu do Videogame celebra 15 anos com programação gratuita na Capital

O Museu do Videogame Itinerante celebra seus 15 anos de criação com uma edição comemorativa em Campo Grande, reunindo nostalgia, tecnologia e diversão para todas as idades. A exposição acontece de 10 de janeiro a 1º de fevereiro, no Shopping Bosque dos Ipês, com entrada gratuita.

Criado em Mato Grosso do Sul, o projeto ganhou projeção nacional, percorreu o país e agora retorna ao Estado com cerca de 500 consoles que resgatam mais de cinco décadas da história dos games, desde os primeiros equipamentos do mundo até os modelos mais atuais.

Entre as atrações estão relíquias como Magnavox Odyssey, Atari Pong, Telejogo, Virtual Boy e Vectrex, além de consoles clássicos e modernos para jogar, como PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, simuladores de corrida e realidade virtual.

A programação gratuita inclui ainda palco Just Dance, máquinas arcade, torneios e concurso de cosplay. Registrado pelo Ibram, o Museu do Videogame já passou por 19 estados, recebe cerca de 5 milhões de visitantes por ano e é referência na difusão da cultura gamer no Brasil.

Serviço

Período: 10 de janeiro a 1º de fevereiro

Local: Shopping Bosque dos Ipês

Entrada: gratuita

