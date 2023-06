Nome escolhido! Noiva de Neymar Jr. explica significado do nome "Mavie"

Dois dias depois de descobrirem que serão pais de uma menina, Bruna Biancardi, noiva do jogador Neymar Jr., usou suas redes sociais para revelar o nome da bebê. No story, que de fundo tem uma foto dela grávida, está escrito o nome 'Mavie'.

Na publicação Bruna explica o significado do nome: Ma (minha) + Vié (vida), em francês.

O nome já tinha sido ventilado no fim de semana, depois de vídeos de convidados presentes no chá revelação. No entanto, era apenas uma especulação. Com a publicação de Biancardi, o nome foi realmente revelado por ela.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também