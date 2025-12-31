Menu
Comportamento

Procurando diversão? 2026 começa com atrações infantis e parque temático em shopping da Capital

Primeira semana do ano terá opções de lazer com experiências temáticas, brinquedos e atividades para crianças e famílias no Norte Sul Plaza

31 dezembro 2025 - 17h50Taynara Menezes
Destaque vai para o Sítio Kids Destaque vai para o Sítio Kids   (Foto: Divulgação )

Procurando diversão pra garotada durante as férias? O Norte Sul Plaza inicia 2026 com atrações infantis, espaços temáticos e atividades que atendem diferentes faixas etárias, garantindo diversão para crianças e comodidade para as famílias que passam pela capital durante o período de férias.

Entre os destaques está o Sítio Kids, parque temático montado na Praça de Eventos. O espaço reproduz o ambiente de uma fazenda, com torre elástica, passarelas suspensas, escorregadores tubulares e animais cenográficos que interagem com o público. A atração é destinada a crianças de até 13 anos e conta com meia-entrada para pessoas com deficiência mediante comprovação.

Outra opção que segue em cartaz é o T-Rex Tour, experiência dentro da Magic Games, na Praça de Alimentação, que leva os visitantes para um passeio entre dinossauros animatrônicos. As sessões acontecem diariamente a partir das 16h, com ingressos a preço popular.

O shopping também mantém áreas fixas de lazer, como o Coisa de Criança, espaço lúdico com mini casinha, camarim, cozinha, sala de aula e tobogãs com piscina de bolinhas, além do Magic Games, que oferece passaporte diário com acesso livre aos brinquedos e desconto para pessoas com autismo ou síndrome de Down.

No cinema, a Cinépolis exibe programação com filmes voltados ao público infantil e familiar, incluindo estreias e títulos que permanecem em cartaz.

Com as atividades distribuídas durante todo o dia, o Norte Sul Plaza aposta em uma agenda de entretenimento que acompanha o clima de férias escolares. A programação completa e informações detalhadas sobre horários e ingressos podem ser consultadas nos canais oficiais do shopping.

