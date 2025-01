Volume 2 de livro sobre estações ferroviárias será lançado nesta quarta na Capital

Dando continuidade ao primeiro volume, de mesmo título, publicado em dezembro de 2022, no qual reconhece a relevância dos estudos acerca do patrimônio cultural Sul-mato-grossense tendo como objeto a EFNOB (Estrada de Ferro Noroeste do Brasil), a segunda edição do livro 'Estudo Arquitetônico e Histórico-cultural de Estações Ferroviárias da Linha-Tronco e do Ramal Ponta Porã" será lançada nesta quarta-feira (22), em Campo Grande.

Ao JD1, um um dos colaboradores, o arquiteto e proponente do trabalho, Bruno Ferreira, detalhou que nesta edição foram levantados dados sobre as estações compreendidas pelo trecho da linha-tronco entre os municípios de Campo Grande e Corumbá.

"O estudo se propôs a realizar o levantamento arquitetônico e histórico-cultural das estações ferroviárias de Mato Grosso do Sul, considerando a importância dessas estações para o desenvolvimento dos municípios (sedes das estações) e para a formação do Estado, o potencial arquitetônico e turístico das edificações e a necessidade de estudos técnicos atualizados para fornecer dados aos municípios, ao estado de MS e à União, podendo auxiliar em políticas públicas que visem à conservação, à preservação e ao restauro.

De acordo ainda com ele, neste projeto foram contempladas as estações de Terenos (NBP RFFSA 4206387), Palmeiras (NBP RFFSA 4206423), Piraputanga (NBP RFFSA 4206429), Camisão (NBP RFFSA 4206433), Aquidauana (NBP RFFSA 4206453-0), Taunay (NBP RFFSA 4206521), Miranda (NBP RFFSA 4206576) e Corumbá (NBP RFFSA 4206769). Todas essas estações estão inseridas em malha urbana, para que dessa forma os municípios possam justificar com maior facilidade intervenções de restauro.

"Nesse contexto, reiteramos que a pesquisa surgiu, sobretudo, da necessidade de explorarmos com maior profundidade a importância dessas estações para o desenvolvimento do trecho da EFNOB que incorpora parte do território do Pantanal, considerando que a formação histórico-cultural do estado se funde com a própria história da Noroeste do Brasil na região. Ademais, quisemos registrar a situação atual dessas edificações, quanto à conservação e à preservação", acrescentou.

Mais do que um inventário de datas e nomes, o livro é um convite à reflexão sobre a importância da preservação do patrimônio cultural. Ao apresentar a situação atual dessas oito estações, revelando suas características arquitetônicas e fragilidades devido ao atual estado de conservação, o livro busca despertar a consciência para a necessidade de proteger esses bens culturais para as futuras gerações.

"Este livro é uma celebração da memória e um chamado à ação, que nos lembra que, na preservação desses espaços, estamos também preservando nossas raízes, nossas narrativas e, em última instância, a nossa própria identidade. Acreditamos que a história dessas estações, entrelaçada com a história do desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, precisa ser contada, conhecida e preservada. Que este livro inspire não só a reflexão, mas também o compromisso com a conservação de nosso patrimônio cultural, com a valorização da memória ferroviária e incentive ações de preservação e o desenvolvimento cultural em nosso estado. As ferrovias que outrora conectaram o Brasil continuam a nos conectar com nossa história", finalizou.

Lançamento

Livro "Estudo Arquitetônico e Histórico-cultural de Estações Ferroviárias da Linha-Tronco e do Ramal Ponta Porã" volume II;

Quarta-feira (22);

A partir das 19h30;

Auditório Acyr Vaz Guimarães, localizado na Av. Calógeras, 3000.

Entrada gratuita.

