Ações da Petrobras disparam 8,6% e impulsionam Ibovespa em alta

A Petrobras opera em forte alta nesta segunda-feira (26) na Bolsa brasileira (B3). Por volta das 15h20 (horário de Brasília), as ações ordinárias da estatal registrou elevação de 8,61%, cotadas a R$ 42,78.

Também puxado por esse avanço, o Ibovespa, o principal índice da B3, subiu 0,84%, aos 136.745 pontos.

A arrancada das ações da Petrobras foi resultado do aumento da cotação do petróleo. Pela manhã, o contrato futuro para outubro do barril do tipo Brent, a referência do mercado internacional, apresentava valorização de 2,53%, cotado a US$ 80,13.

O aumento foi resultado da tensão no Oriente Médio. O governo do leste da Líbia anunciou a interrupção da produção do óleo. O país detém uma das maiores reservas conhecidas de petróleo bruto da África, mas a produção oscila após uma década de conflitos políticos na região.

