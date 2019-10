Acumulou: Mega-Sena deve pagar R$ 30 mi no próximo concurso

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

As seis dezenas do Concurso 2.196 da Mega-Sena, sorteadas nessa quarta-feira (9), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, não teve vencedores.

O prêmio para o próximo concurso, que será sorteado na segunda-feira (14), está estimado em R$ 30 milhões. Nesta semana, excepcionalmene, não haverá sorteio no sábado em função do feriado do Dia de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro. Na próxima semana haverá três concursos: na segunda, quarta-feira (16) e sábado (19).

Os números sorteados foram 01 - 25 - 27 - 28 - 41 - 56.

A quina teve 58 ganhadores que vão receber, cada um, R$ 47.367,07. Acertaram quatro números 4.166 apostadores, que receberão o prêmio individual de R$ 942,07.

As apostas para o próximo concurso da Mega-Sena podem ser feitas até às 19h de sábado. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 3,50.

Deixe seu Comentário

Leia Também