Ajuda aos estados e municípios já está creditada

Priscilla Porangaba, com informações do O Globo

O Banco do Brasil credita neste terça-feira (9) a primeira parcela de R$ 15,036 bilhões do auxílio financeiro da União aos estados, Distrito Federal e municípios, informou a Secretaria do Tesouro Nacional.

O valor é referente ao auxílio financeiro de que trata a Lei Complementar 173, sancionada no fim do mês passado para o combate aos efeitos da pandemia do novo coronavírus.

Segundo o secretário de Planejamento e Finanças, Pedro Pedrossian Neto o valor ainda não caiu na conta do município, mas adiantou que dos R$ 37 milhões, cerca de R$ 3.244 mi serão destinados ao enfretamento do coronavírus e que o restante, aproximadamente, R$ 33.935 mi serão utilizados para pagamento da folha dos servidores municipais.

Já segundo a assessoria do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, o valor ainda não caiu nos cofres públicos estaduais e que somente após ser creditado, é que será informado sobre a distuibuição do valor.

Segundo o Tesouro Nacional, serão repassados R$ 9,25 bilhões para os estados, R$ 5,748 bilhões para os municípios e R$ 38,6 milhões para o Distrito Federal, totalizando R$ 15,036 bilhões.

O dinheiro será creditado nas contas do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios.

No total, foram aprovados pelo Congresso Nacional R$ 60 bilhões, divididos em quatro parcelas mensais. As próximas parcelas desse auxílio serão creditadas em 13 de julho, 12 de agosto e 11 de setembro de 2020.

