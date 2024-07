AliExpress e Shopee começam a cobrar "taxa das blusinhas" nesse sábado

A partir deste sábado (27), taxação de 20% aplicada às compras internacionais de até US$ 50 em plataformas on-line será usada.

A retomada da taxação foi aprovada pelo Congresso Nacional no primeiro semestre e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Embora a taxação do imposto de 20% esteja prevista para começar, de fato, a partir da próxima quinta-feira (01), algumas plataformas decidiram antecipar a cobrança do tributo, entre elas a AliExpress e a Shopee.

Essas empresas justificam que o governo federal não levará em conta a data de compra ou de chegada da mercadoria ao país, mas aquela presente na declaração de importação à Receita Federal.

Isso ocorre devido ao intervalo entre o momento da compra e a emissão da Declaração de Importação de Remessa (DIR), que não é feita imediatamente após o fim da transação. Assim, cada plataforma tem um tempo médio para emissão.

A AliExpress informou que “todos os pedidos de compras efetuados na plataforma do AliExpress a partir de 27 de julho irão contemplar as novas regras tributárias”. E garantiu que clientes e parceiros serão comunicados nos canais oficiais sobre as próximas etapas.

Em comunicado à imprensa, a Shopee destacou que o novo imposto de importação será aplicado no aplicativo a partir de hoje, mas reforçou que o foco da empresa é local, sendo que nove a cada 10 vendas são de vendedores brasileiros. Para os consumidores que comprarem dos mais de três milhões de lojistas nacionais, não haverá impacto.

A Shein, por sua vez, reforçou que “seguirá rigorosamente a aplicação da legislação”. “É importante destacar que a vigência da nova alíquota do imposto de importação (I.I.) será a partir da 0h de 1º de agosto, a partir do registro da declaração de importação à Aduana (DIR)”, destaca.

Já a Amazon Brasil disse que “os produtos vendidos na Loja de Compras Internacionais de valor até US$ 50 receberão a nova taxação de 20% a partir do dia 31 de julho de 2024”.

