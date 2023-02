Americanas desativa serviço de televendas

Clientes que ligam para o número de televendas da Americanas, passa atualmente por um processo de recuperação judicial, são recebidos por uma mensagem automatizada informando que o serviço atualmente não se encontra mais disponível.

“Prezado cliente, nosso serviço de televendas foi encerrado. Você pode aproveitar as nossas ofertas no nosso aplicativo ou site. Obrigada”, diz a mensagem.

Por meio de uma nota, a Americanas detalhou que alguns dos contratos de empresas fornecedoras de serviços terceirizados foram desativados, o que inclui o contrato com a empresa responsável pelo serviço de televendas.

“A Americanas atua nesse momento na condução de seu processo de Recuperação Judicial, cujo um dos objetivos é garantir a continuidade das atividades da empresa, incluindo o pagamento dos salários e benefícios de seus funcionários em dia”, diz trecho da nota.

Desde o dia 19 de janeiro a empresa se encontra em recuperação judicial, que teve início após a gigante do varejo ter encontrado um rombo de R$ 41 bilhões em suas contas.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também