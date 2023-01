Aneel confirma bandeira verde para fevereiro

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou nesta segunda-feira (30) que manterá a bandeira tarifária verde, em vigor no país desde 16 de abril do ano passado, quando foi suspensa a de escassez hídrica.

Segundo o diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa, a agência tem otimismo nas projeções realizadas pela agência no ano passado, “que também apontam boas expectativas para os próximos meses”.

“Com a chegada do período chuvoso, melhoram os níveis dos reservatórios e as condições de geração das usinas hidrelétricas, que possuem um custo mais baixo. Dessa forma, não é necessário acionar empreendimentos cuja energia é mais cara, como é o caso das usinas termelétricas”, disse a Aneel em nota.

